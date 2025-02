Balatro-skaperen prøver fortsatt å leve ansvarlig

HQ

Balatro var en av de største suksessene i 2024, med mange priser og millioner av solgte eksemplarer. Spillet har vært en hit på alle plattformer, fra PC til mobil, og til tross for all suksessen gjør spillets skaper LocalThunk sitt beste for å forbli ydmyk.

I et intervju med Bloomberg gjentar LocalThunk at han prøver å være så anonym som mulig, og at han ikke har endret livsstil i særlig grad, bortsett fra at han har sagt opp den daglige jobben takket være spillets suksess.

"Det har vært mye stress, men veldig tilfredsstillende å kunne jobbe med noe jeg elsker hele dagen, hver dag, så lenge jeg vil," sier han. "Vi levde under evne uansett da jeg hadde den IT-jobben, så livsstilen vår har ikke endret seg så mye. Jeg reiser litt mer for å besøke venner. Jeg prøver bare å være ansvarlig akkurat nå. Jeg har fortsatt en jobb å gjøre."

LocalThunk har ikke bare planer om å sitte hjemme hele dagen, og jobber hardt med den neste oppdateringen til Balatro, som etter planen skal lanseres i år. "Jeg kommer ikke til å gå inn på nøyaktig hva som kommer til å være i den, for det betyr også at jeg ikke kan snu hvis noe nytt ikke fungerer," sier han, og forblir hemmelighetsfull om oppdateringen. "Jeg tror det er sunnere for spillet at jeg holder kortene tett til brystet, og så gir deg den beste versjonen av hva enn denne nye innholdsoppdateringen er."