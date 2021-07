Hva sier du til et spill hvor The Legend of Zelda møter en Studio Ghibli-film? Høres bra ut, eller hva= Det er nettopp derfor Baldo: The Guardian Owls har fått så mye oppmerksomhet siden avsløringen.

Og nå har spillet fått en slipp dato. Via en ny trailer har det blitt avslørt at spillet slippes på PlaySttaion 4, Xbox One, Switch og PC via Steam 27. august.

Se traileren nedenfor.