Baldur's Gate 3-fans kartlegger gruppens bestevenner og uvenner

HQ

Baldur's Gate 3-fellesskapet slutter aldri å forbløffe. En dedikert fan har ved hjelp av datamined dialogfiler avslørt hvilke følgesvenner i RPG som er mest - og minst - på linje når det kommer til beslutningstaking. Ifølge et Reddit-innlegg av brukeren Tarrasque-Named-John, analyserte fanen omhyggelig godkjennings- og misbilligelsesmekanikk for å måle enigheten blant spillets karakterer.

Funnene er like underholdende som de er innsiktsfulle. Minsc og Karlach, for eksempel, deler hele 97 % av tilpasningen, noe som gjør dem til de ultimate bestevennene. Astarion og Wyll befinner seg derimot i hver sin ende av spekteret, og er bare enige om halvparten av spillerens valg. Disse kontrastene understreker ikke bare dybden i Larian Studios' skrivekunst, men også hvordan moralsk tilpasning former hver følgesvenn.

I tillegg til godkjenningsraten, talte fanen også opp det totale antallet avtaler mellom karakterene, og kronet Wyll og Karlach som spillets "offisielle" bestevenner. På den andre siden avslørte Mintharas interaksjon med Jaheira og Minsc at hun var gruppens minst sympatiske medlem.

Undersøkelsen understreker kreativiteten til Baldur's Gate 3-fansen og deres ønske om å dykke dypt ned i spillets historie og mekanikk. Er du overrasket over resultatene - eller gir det hele perfekt mening?