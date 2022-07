Baldur's Gate 3 får trubadurer, musikkinstrumenter og en spade

HQ

Til tross for at spillet koster 549 kroner på Steam, så har Baldur's Gate siden 2020 vært i Early Access. Det betyr imidlertid ikke at det er snakk om en kynisk cashgrab, for i motsetning til mange andre spill i Early Access, sørger utvikleren Larian Studios faktisk for å stadig bygge videre på spillet og tilby nytt innhold.

Patch #8, som nå er tilgjengelig, byr på et vell av oppgraderinger til nesten alle aspekter av rollespillet. For eksempel tilføyer oppdateringen grått hår til karakterskaperen, brasiliansk portugisisk språkmulighet, samt en spade du kan bruke til å grave opp skjulte skatter.

Mest bemerkelsesverdig er imidlertid tilføyelsen av Bard-klassen og tilhørende musikkinstrumenter som kan brukes av alle klasser med en Performear feat på level 4. Trubaduren har to underklasser: College of Lore og College of Valor.

Oppdateringer faktisk så mange endringer og tilføyelser at ikke alle kan stå oppført i et innlegg på Steam, så derfor må du besøke spillets forum hvis du vil lese om alle.

Om alt går som planlagt går Baldur's Gate 3 ut av Early Access i 2023.