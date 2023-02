Baldur's Gate III bekrefter utgivelsesdato og PlayStation 5-versjon

HQ

Siden det først ble annonsert for fire år siden har Baldur's Gate III virket å være et av de viktigste rene rollespillene på lang tid, og etter å ha testet det har forventningene bare blitt høyere. Nå nærmer sannhetens øyeblikk seg, og Larian Studios ønsket levere varene i kveldens PlayStations State of Play ved å vise Baldur's Gate IIIs historietrailer, den endelige utgivelsesdatoen, og også kunngjøringen av PlayStation 5-versjonen (konsolleksklusiv foreløpig).

Den nye traileren nedenfor introduserer oss til en rollebesetning av arketypiske karakterer der spilleren vil ta på seg rollen som en kriger som er rammet av en parasitt introdusert i hodet av Mind Flayers i et forsøk på å overstyre deres vilje, men som i stedet gir dem nye evner for å bekjempe havet som plager dette planet av de glemte rikene.

Hele traileren ble tatt opp på PS5-versjonen, som vil bli utgitt sammen med den fullstendige PC-versjonen den 31. august. Larian har også avduket en samlerutgave av begge versjonene priset til € 269.99, som inkluderer et begrenset og nummerert utgavesertifikat, et 25 cm høyt og 1.1 kilo diorama med figurer av en Mind Flayer som kjemper mot en Drow (en mørk alv), en innbundet kunstbok, en Tadpole nøkkelring, en eksklusiv 20-siders terning, et sett med klistremerker, karakterark inspirert av spillets allierte karakterer, et Magic: The Gathering-kortsett, et tøykart over Faerun og den digitale kopien av spillet. Du kan forhåndsbestille denne eksklusive utgaven herfra.