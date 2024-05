Baldur's Gate III ble laget med "litt" crunch

HQ

Baldur's Gate III var for mange fjorårets soleklart beste spill. Det feide over diverse prisutdelinger, og det virket som om det ville definere en generasjon av CRPG-er. Men selv om fansen ikke har hatt annet enn lovord til overs for utvikleren Larian Studios finnes det en uheldig hemmelighet bak utviklingen.

Som Swen Vincke selv fortalte det på Digital Dragons-konferansen i Polen (takk, GamesRadar), var det noe crunch (ekstrem overtid) involvert. "Absolutt mindre på BG3 enn vi har gjort tidligere", sa Vincke, da han ble spurt om hvor mye tid som hadde vært involvert i utviklingen.

"Det ville være løgn å si at vi ikke gjorde det. Det skjedde ting som vi ikke hadde forutsett... Vi hadde ikke altfor mye crunch, men vi måtte gjøre litt crunch. Og for å være ærlig tror jeg at du alltid vil ha litt å gjøre når du prøver å fullføre noe, spesielt når det er så mye kompleksitet som må bringes sammen."

Baldur's Gate III endte opp med å lanseres rundt en måned tidligere enn planlagt slik at det kunne unngå Starfield. Spillet har også fått inn ting som har gjort det mer komplett med hver større oppdatering, så selv om rollespillet er elsket kan du se hvor det var noen mindre sprekker.