Baldur's Gate III DLC ville ha vært det "kjedelige" alternativet, sier Larian-sjef

Etter utgivelsen og den verdensomspennende suksessen til Baldur's Gate III, sjokkerte Larian Studios en god del av oss da de avslørte at de ikke kom til å jobbe med en oppfølger eller en større utvidelse. Det virket logisk, men for Swen Vincke var det et kjedelig alternativ.

I et nylig intervju med GameSpot forklarte Vincke hvorfor studioet gikk etter det de ønsket å gjøre, i stedet for hva utviklerne følte at de burde gjøre. "Vi hørte at det var det vi skulle gjøre, ikke sant? Du har et stort spill, en stor hit, og du må lage DLC ditt og DLC datt og DLC datt," sa Vincke.

"Og i det øyeblikket vi fikk litt tid til å tenke, innså vi: "Hva er det dere holder på med?". Progressiv innsikt er ikke en dårlig ting, så noen ganger går man feil vei, og så sier man: "Å, faen heller", og endrer kurs", fortsetter Vincke.

Med en slik goodwill som Baldur's Gate III har skapt, er Larian en betrodd hånd med hva enn de jobber med videre. For øyeblikket har de to prosjekter på gang, men det kommer sannsynligvis til å ta litt tid før vi får se noen av dem.