Baldur's Gate III er fortsatt planlagt utgitt i 2023

Baldur's Gate III har vært i Early Access en god stund, men det en strategis som utvikleren Larian har hatt stor suksess med tidligere. De har også lovet at de sikter mot en fullstendig lansering i 2023, og de ser ut til å kunne holde løftet sitt.

De kunngjør nå at de vil gi ut Patch 09 før slutten av året, og selv om vi ikke vet hva den vil inneholde, ser den ut til å bli stor. I tillegg sier de følgende:

"The good news is that we're on track for release in 2023 - and we'll have more on that in December. Acts 2 and 3 of the story are being actively playtested to ensure they're up to the same level of polish and you'll soon discover that there's much more in the works (or already complete) than what you'll encounter in an Early Access playthrough. Our goal is for even the players who have repeated Act 1 over and over again for hundreds of hours to feel like there's a whole new experience in store for them at launch. it takes time to tell a great story, implement feedback, and iterate on such a large game, so we want to thank you for your patience as we get closer to Patch 9."

Har du selv testet Baldur's Gate III ennå?