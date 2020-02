Baldur's Gate III får stor gameplay-avsløring neste uke

Baldur's Gate III ble avslørt under Googles originale Stadia-avsløring ved GDC-messen for omtrent et år siden, og utover en enkelt utviklerdagbok har vi ikke hørt noe mer om spillet. Men dette vil snart endre seg, da vi nå vet at en offisiell livestream, som vil vise oss gameplay fra spillet, er på vei.

Larian Studios har avslørt via en video, som du kan se under, at de klokken 21:30 den 27. februar under PAX East-messen vil løfte sløret for gameplay fra spillet.

De forteller også i videoen at over 350 mennesker har jobbet på prosjektet, og at de benytter "new technology and pipelines". Selv kaller de det et "truly next-generation RPG," så ambisjonsnivået er virkelig høyt.

Gleder du deg?