Baldur's Gate III feirer 100 millioner mod-nedlastinger ved å gi en karakter en seriøs brystoppgradering

Selv om Baldur's Gate III er et fantastisk spill å spille som vaniljespill, er det mange som har installert modifikasjoner for å krydre opplevelsen i Faerun. Alt fra modifikasjoner som gir nye rustninger, våpen, hår og ansiktstrekk, til mer tåpelige modifikasjoner som forvandler alle fiender til en enorm kanin eller spilleren din til et ostehjul.

Larian Studios bekreftet nylig at det hadde blitt lastet ned 100 millioner modifikasjoner til spillet, og de feiret kunngjøringen med et bilde av Withers, den vennlige lichen som hjelper deg med å vekke døde karakterer til live, med litt av et par nye trekk på brystet.

Withers med store naturtalenter er akkurat den typen mod man skulle tro, og selv om Larian ikke har gjort det offisielt ved å inkludere det i spillet, er det tydelig at de er fans av å få en barmfager lich til å hjelpe deg.