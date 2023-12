Baldur's Gate III fikser endelig at følgesvenner ikke følger etter når du hopper

HQ

Baldur's Gate III er i manges øyne et fenomenalt spill, men selv om vi og mange andre anmeldere ga det 10/10 betyr ikke det at spillet er uten mindre problemer. Et av de gjenværende problemene spillerne har hatt er at figurer ikke alltid følger etter deg når du hopper.

Det er en god del seksjoner i spillet der du må gjøre et kort hopp for å fortsette reisen, men av en eller annen grunn velger mange av følgesvennene å ikke hoppe. Dette kan føre til noen frustrerende scenarier, men fra og med Hotfix 15 kommer dette ikke lenger til å skje.

Det er en rekke andre ytelses- og krasjrettinger i oppdateringsnotatene, som du kan lese her. Det er for det meste små rettelser, men de forhindrer at du mister lagringsdata og opplever tilfeldige, uønskede krasj.