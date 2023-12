Baldur's Gate III-forfatter sier ikke nei til nye raser

HQ

Baldur's Gate III er fullt av måter å tilpasse karakteren din på. Fra klassen du velger til de mange frisyrene du kan velge mellom, er det mange grunner til at folk bruker timevis på å skape eventyreren sin.

Men selv med alt dette vil folk likevel ha flere raser å velge mellom. Det er 11 basisraser i spillet akkurat nå, men D&D er et spill med dusinvis av raser, slik at du kan spille alt fra en formskifter til en massiv skilpaddemann.

På en XboxOn-livestream nylig sa Adam Smith, som er en av spillets manusforfattere, at "vi har ingen konkrete planer om nye raser for øyeblikket, men vi sier ikke nei. Alt jeg kan si, er at vi har planer om å komme med flere oppdateringer, vi er ikke ferdige ennå."</em>

Det ville være litt av en oppgave å legge til nye raser i spillet, ettersom Larian også måtte finne på ekstra dialoglinjer for disse rasene, samt potensielt lage noen NPC-er av samme rase, slik at en spiller ikke føler seg som den eneste Tortle på Sword Coast. Selv for Dragonborn, som var en av de siste rasene som ble annonsert for spillet, føles det først som om du blir lagt merke til for å være ditt store skjellete jeg når du kommer til akt 3.