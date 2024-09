Baldur's Gate III hadde nesten dialogscener i førsteperson

HQ

Det har nå gått mer enn ett år siden lanseringen av Baldur's Gate III, og med Patch 7 føles det som om boken om spillet nesten er i ferd med å lukkes. Fortsatt er det mange hemmeligheter om trolldomskunsten som gikk inn i utviklingen av spillet som gjenstår å oppdage.

På et panel på PAX West (takk, PC Gamer) snakket Larian Studios om hvordan de enorme mengdene med filmsekvenser i spillet ble til. "Under tidlig tilgang var vi ikke sikre på om film i det hele tatt kom til å skje," forklarte kunstregissør Alena Dubrovina. "Vi hadde et par prøvekonsepter, og vi lurte fortsatt på om vi skulle gjøre det. Skal vi ikke gjøre det? Så bestemte vi oss for å gjøre det. Vi bestemte oss for at kameraet skulle være ganske langt unna karakteren, og at vi aldri skulle zoome inn så nært, og plutselig zoomer de inn på en goblin-tå."

Larian-sjef Swen Vincke sa at førstepersons mellomsekvenser var et alternativ en stund. "Det var et øyeblikk da vi faktisk tenkte på å gjøre dialogene til førsteperson," sa han. "Så det prøvde vi ut. Det ble raskt skutt ned."

Ifølge Vincke var en av de største utfordringene med spillet å få med alle mellomsekvensene. Det viste seg likevel at innsatsen var mer enn verdt det.