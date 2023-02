Baldur's Gate III har delt skjermsamarbeid, støtter progresjon på tvers av plattformer

HQ

Sonys nylige State of Play ga oss beskjed om at vi ville få Baldur's Gate på PS5 så vel som PC. For noen reiste dette spørsmålet om progresjon på tvers av plattformer. Ved å svare raskt på disse bekymringene har Larian Studios bekreftet at du kan ha en lagring på flere plattformer.

Hvis du og en venn vil slå dere sammen for å gå gjennom The Forgotten Realms, kan du også spille på delt skjerm, som også støttes i Baldur's Gate III.

Nylig, i tillegg til avsløringen av PS5-versjonen, viste Baldur's Gate III også frem sine Collector's og Deluxe-utgaver.

Gleder du deg til Baldur's Gate III?