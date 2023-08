Baldur's Gate III har en enorm filstørrelse

HQ

Baldur's Gate III er ikke bare massivt i omfang, for det er nå bekreftet at spillet vil kreve 122 GB lagringsplass for å kunne kjøres på PC.

I et nytt Steam-innlegg fra Larian ble det bekreftet en rekke ting i siste liten for Baldur's Gate III. Noen var i spillet, andre ikke. Noe som ble bekreftet var at den fullstendige utgivelsen vil koste deg 122 GB lagringsplass. Dette ser ut til å være en del av en fortsatt trend mot at spill tar opp store mengder plass på en PC.

Med Baldur's Gate III er det mer forståelig ettersom spillet er massivt, som vi har vært inne på tidligere. Dessverre ser det heller ikke ut til at vi kan forhåndslaste spillet på PC, så de som har forhåndsbestilt, må installere spillet når det slippes.

Er du klar til å rydde plass til Baldur's Gate III?