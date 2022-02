Baldur's Gate III har fått barbar, men lanseres ikke før 2023

HQ

Som en følge av den store suksessen til Divinity: Original Sin II har mange enorme forventninger til hva Larian Studios vil levere med Baldur's Gate III. At spillet allerede har vist meget gode takter som Early Access demper ikke akkurat disse, så det er ikke rart utviklerne både har godt og skuffende nytt i dag.

Den gode nyheten er at Baldur's Gate III sin Absolute Frenzy-oppdatering straks er klar for nedlastning, noe som blant annet betyr at vi kan spille som en barbar, kunne bruke nærmest hva som helst som kastevåpen, en oppgradering av snikesystemet, penere filmatiske sekvenser og bedre menyer. En tolv sider lang oppdateringsliste vil offentliggjøres med alle endringene senere i kveld.

Dette betyr likevel ikke at den skikkelige lanseringen nærmer seg med stormskritt, for pressemeldingen avsluttes med å si at håpet er å forlate Early Access "en gang i 2023". Litt skuffende, men samtidig godt å høre at studioets fokus på kvalitet lever i beste velgående.