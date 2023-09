Baldur's Gate III hindrer deg i å snakke med visse lik

HQ

Baldur's Gate III har utrolig mange samtaler du kan ha. Fra å få et oppdrag fra en blå fugl til å få vite hemmeligheter om lokalområdet fra et lik - det er ikke bare vanlige NPC-er du kan snakke med.

Men Larian ønsket ikke å overanstrenge seg med dette aspektet av spillet, og derfor har de kappet hodet av noen av de døde kroppene i spillet, slik at det ikke er mulig å snakke med dem. Som Swen Vincke sier i videoen nedenfor, gjorde dette at Larian fikk større kontroll over hva spilleren kunne gjøre.

"Jeg lærte for lenge siden at de første spillene våre var veldig ambisiøse, men vi klarte ikke helt å oppfylle ambisjonene i spillet, fordi vi ikke støttet funksjonene fullt ut", sier Vincke.

"Fra kritikken av de spillene lærte jeg at det er veldig viktig at hvis du legger inn en funksjon, må du gjøre det fullt ut, noe som betyr at du kan snakke med dyr, du kan snakke med alle dyr. Du kan snakke med døde, du kan snakke med, vel, trikset vi bruker er alle døde som fortsatt har hodet i behold. Du kommer til å se mange halshuggede mennesker i spillet, men det er bokstavelig talt slik vi har løst det."

Med tanke på hvor mange muligheter spillerne har til å slå av en prat, er vi ikke så skuffet over at Larian bestemte seg for å kontrollere noen av likene vi kunne snakke med.