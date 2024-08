Baldur's Gate III hinter til en av de nye onde avslutningene

HQ

Vi vet at vi neste måned får vår siste titt på nytt innhold for Baldur's Gate III, da Larian Studios bringer den enorme Patch 7 til spillet. Det er mye å se frem til i oppdateringen, men det viktigste mange vil se er de nye onde avslutningene.

Bare for å gjøre ventetiden litt lettere (eller mer smertefull, avhengig av hvordan du ser på disse tingene), har vi fått en ny teaser som gir oss en titt på en av patchens onde avslutninger. Klippet viser en kvinne som blir sprengt i hjernen av det vi antar er en Mind Flayer.

Vi kommer inn i tankene hennes og ser henne nyte en herlig dag i Baldur's Gate, der hun plukker frukt på et lokalt marked, noe som antyder at mens verden utenfor går i oppløsning, er hun et helt annet sted inne i hodet sitt.

Ikke den verste måten å dø på, antar vi, men absolutt ikke den lykkelige slutten vi alle er vant til.

Baldur's Gate III Patch 7 lanseres i september.