Baldur's Gate III kan komme til konsoll

Du ser på Annonser

Larian Studios tredje spill i Baldur's Gate-serien har hittil bare blitt annonsert til PC og Stadia, samt at det har blitt sagt at det er vanskelig å få ut på konsoll. Men alt håp er ikke bort, for i et intervju hos Gamespot sier utvikler Swen Vincke at de ikke stenger døra for fremtidige konsollutgaver av Baldur's Gate III:

"We're going to first focus very hard on getting those two to work, and then we'll see what happens."

Larian Studios tidligere spill, Divinity: Original Sin samt oppfølgeren Divinity: Original Sin 2 kom begge til konsollene som solide versjoner. Forhåpentligvis gjelder dette også for Baldur's Gate III etter hvert.