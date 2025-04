Baldur's Gate III-mod for Stardew Valley feilaktig utstedt DMCA-takedown av D&D-eiere

HQ

Selv om det ikke alltid er en lett pille å svelge hender det at en mod får en takedown fra spillskaperen av en anstendig grunn. Dette så imidlertid ikke ut til å være tilfelle da Dungeons & Dragons-eierne Wizards of the Coast bestemte seg for å utstede en takedown til Stardew Valley-modderen Xun.

Xun skapte Baldur's Village, en Stardew Valley -mod som gjorde det mulig å bringe Astarion og Shadowheart inn i spillet, slik at de begge kunne bli romantiske NPC-er. Denne modulen er ganske omfattende, og må ha tatt litt tid å lage. Den fikk ros fra fansen og til og med Swen Vincke selv da den først ble lansert.

Men etter at DMCAen ble utstedt virket det som om den delen av moroa Xun hadde skåret ut ble tatt bort. Swen Vincke fra Larian engasjerte seg igjen for å si at mods ikke burde behandles som "kommersielle foretak som krenker din eiendom".

Det ser ut til at Wizards of the Coast er enig. I en uttalelse til IGN sa de at takedownen ble utstedt ved en feil. "Baldur's Village DMCA-takedownen ble utstedt feilaktig - vi beklager det. Vi er i ferd med å fikse det nå, slik at fans og Stardew-fellesskapet kan fortsette å glede seg over denne flotte moden!" heter det i uttalelsen.

For øyeblikket er modulen fortsatt under vurdering, men det er håp om at den snart vil bli frigjort fra DMCA-låsene og vil kunne lastes ned igjen.