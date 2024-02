Baldur's Gate III-mods kommer til konsollene

HQ

På grunn av den overveldende populariteten har Baldur's Gate III allerede mange mods. Fra vanlige ting som ekstra gull og XP til sprø modifikasjoner som gjør alle skallet - det er mye å finne på Nexus.

Men det er bare PC-spillere som får glede av dem. I hvert fall inntil Larian er ferdig med sitt kommende mod-støtteverktøy. Ifølge forlagsdirektøren i Larian har et verktøy for mod-støtte på tvers av plattformer vært på trappene en stund, og det skal etter planen lanseres senere i år.

Men ikke bli for begeistret ennå, for Michael Dowse var raskt ute med å si at det fortsatt gjenstår en del arbeid. Det kommer til å ta tid å sikre at mods ikke ødelegges for hver oppdatering som kommer ut, ettersom Baldur's Gate III fortsatt kommer til å støttes en stund fremover, slik det ser ut til.