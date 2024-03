Baldur's Gate III-oppdateringen fikser problemer med Minthara

HQ

Baldur's Gate IIIs nyeste oppdatering er ute nå, og selv om den ikke gjør så mange endringer, fikser den noen viktige problemer med visse bugs og eldre dialoger som står i veien for ekte kjærlighet mellom deg og en følgesvenn.

Spillere har tidligere klaget fordi det virket som om gammel dialog hadde blitt prioritert fremfor en ny versjon av en scene der du trosser en gud for ikke å bli dens utvalgte drapsmann. Det er en avgjørelse som bare dukker opp når du spiller en Dark Urge-karakter, men det er en god del spillere som velger det alternativet, siden det gir mye mer smak til historien din.

Hvis du velger å gå imot mordguden i spillet, kan det hende at den "onde" følgesvennen Minthara slår opp med deg fordi den gamle dialogen hennes kommer inn i bildet. Det er nå rettet opp, så ikke vær redd, du kan ta en god avgjørelse og likevel beholde drow-kjæresten din.

Det kommer også noen store endringer i brukergrensesnittet, krasjrettinger og ekstra endringer i skriptingen for å forhindre at flere feil kommer i veien for eventyret ditt. Se alle oppdateringsnotatene her.