Baldur's Gate III Patch 6 er ute i dag, og den gir deg noen ekstra romantiske muligheter på valentinsdagen.

HQ

Baldur's Gate IIIDen sjette store oppdateringen er her. Etter en ganske lang ventetid mellom patch 5 og 6 forventet fansen mange store endringer, og det ser ikke ut til at de blir skuffet. Siden det er valentinsdag, kommer Patch 6 med noen nye romantiske alternativer og kysseanimasjoner for din videospillkæreste.

Dessuten kan du nå endelig avvise følgesvenner uten å måtte ha en pinlig samtale der de prøver å få deg til å føle deg så dårlig som mulig. Det er bare å snakke med ledsageren du vil rekruttere, så kan du avvise den du ikke vil ha med deg lenger.

Shield Bash er også rettet. Tidligere gjorde ikke reaksjonen noe når du brukte den, men nå vil den tvinge fiender til å utføre redningskast og bli slått liggende hvis de mislykkes. Det kommer en rekke andre endringer i denne oppdateringen, som er ganske omfattende. PC-spillere trenger 150 GB plass for å ha den installert, men hvis du mangler den plassen, kan du bare avinstallere og installere spillet på nytt.