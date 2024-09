Baldur's Gate III Patch 7 er nå ute på PC

HQ

Mer enn et år etter lanseringen av det originale spillet, gir Larian Studios Baldur's Gate III sin syvende og sannsynligvis siste store oppdatering. Selvfølgelig vil det sannsynligvis være feilrettinger i fremtiden, men vi tviler på at vi vil se mer nytt innhold for spillet ettersom Larian går videre til sine nye prosjekter.

Baldur's Gate III Patch 7 introduserer en enorm mengde endringer. De store tingene er: onde sluttfilmer, moddingsverktøy og endringer for delt skjerm. Det er 13 nye sluttfilmer for Origin Characters, Dark Urge og vanlige eventyrere som bestemte seg for å gå den onde ruten og ikke bryr seg om epilogfesten på slutten av spillet.

Moddingsverktøy betyr at vi sannsynligvis kommer til å se mye mer imponerende innhold fra modding-samfunnet, som allerede har jobbet hardt siden spillet opprinnelig ble utgitt. I tillegg til de store endringene kan vi også se noen mindre, men viktige forbedringer i oppdateringsnotatene, som omarbeidede mellomsekvenser noen steder, en ny lasteskjerm og å sikre at Karlach ikke børster den barberte siden av hodet sitt. Det slags er egentlig det samme som å klø seg i hodebunnen.