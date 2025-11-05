Baldur's Gate III 'Path to Menzoberranzan' mod-prosjektet vil lansere en alfa i første halvdel av 2026

HQ

Du er kanskje allerede ferdig med ditt første (eller andre, eller tredje) spill av Baldur's Gate III, men du er kanskje ikke klar til å legge spillet til side helt ennå. Larian ga oss ikke bare en minneverdig setting og karakterer som fikk oss til å oppleve en historie som få andre spill: Det ga også fansen muligheten til å fortsette å skape sine egne historier i spillet, med full støtte for redigering av mods. Dette førte til at mange tok på seg mindre og større prosjekter, og i dag har vi nyheter om et av de største og mest ambisiøse, Path of Menzoberranzan, den tilpassede kampanjen for Baldur's Gate III.

For de som ikke vet det, vil Path of Menzoberranzan være en helt ny kampanje, komplett med stemmeskuespill inkludert, som gjenskaper kjente områder fra Baldur's Gate II og tar oss med for å utforske området rundt den berømte drow-hovedstaden i Underdark, kjent for å være fødestedet til den berømte helten Drizzt Do'Urden og det nærliggende Minthara, en av de mulige følgesvennene i Baldur's Gate 3.

Prosjektet har vært under utvikling i et år, og på forsommeren klarte utviklingsteamet å lage en første spillbar versjon, selv om prosjektet i de påfølgende månedene har gjennomgått en omstrukturering for å imøtekomme omfanget av det de har tenkt å oppnå. Nå ser det ut til at de har gjort ytterligere fremskritt og har kunngjort (takk, Rock Paper Shotgun) at de vil ha en åpen Alpha-test klar i løpet av første halvdel av 2026, og at den vil være omtrent like stor som Nautiloid-området (tutorial-området) i BG3.

Selv om det fortsatt er mange år igjen til full utgivelse, er det spennende å tenke på at Baldur's Gate III fortsatt har nye historier å fortelle, selv for de av oss som allerede har opplevd det igjen mer enn én gang. Hvis du vil vite mer om dette prosjektet, bør du ikke gå glipp av utviklingsoppdateringene på Discord-kanalen deres.