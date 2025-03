Baldur's Gate III-regissør sier at singleplayer-spill ikke er døde, de må bare være gode

HQ

Det er den tiden på året igjen, ifølge Swen Vincke, da det igjen stilles spørsmålstegn ved enspiller-spill. I flere år nå har det dukket opp en debatt om fremtiden for enspiller-spill med jevne mellomrom.

Ifølge Baldur's Gate III-regissøren har han hørt snakk fra viktige personer i spillbransjen om at enspiller-spill ikke har noen fremtid, spesielt store enspiller-spill. Som regissør av et av de beste enspiller-spillene de siste årene (co-op er inkludert, men ikke påkrevd), tar Vincke selvsagt avstand fra dette.

"Det er den tiden på året igjen da store enspiller-spill blir erklært døde. Bruk fantasien din. Det er de ikke. De må bare være gode," skrev Vincke. "Problemet er at denne typen holdninger får konsekvenser. For før du vet ordet av det, blir det et mantra. Så dette er bare et forsøk på å gi litt motvekt. Jeg tror gode enspiller-spill vil fortsette å gjøre det like bra som de alltid har gjort. De må bare være gode og innovative nok."

I år har vi allerede sett Kingdom Come: Deliverance II oppnå store ting, og siden året fortsatt har mange etterlengtede enkeltspillerspill igjen, ser vi for oss at det vil komme flere suksesshistorier.

Vinckes synspunkt høres positivt ut for enspiller-spill, men i den moderne spillalderen kan ikke både enspiller- og flerspillerspill klare seg med bare å være gode. Det finnes gode spill som likevel kan føre til at et studio blir lagt ned, og det er derfor ikke alltid slik at en enspillertittel vil mislykkes fordi den ikke var god nok. Det bør likevel ikke hindre viktige personer i bransjen fra å tro på singleplayer.