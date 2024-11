Baldur's Gate III så flere spillere i år enn i 2023

HQ

Det er sjelden at et enkeltspiller-RPG gjør det så bra et helt år etter at det har blitt lansert, men Baldur's Gate III er spillet som rett og slett trosser alle bransjetrender. Det har ikke bare klart å beholde en sunn mengde spillere et år etter utgivelsen, men har tilsynelatende tiltrukket seg enda flere spillere på et daglig gjennomsnitt enn det gjorde i 2023.

Det er ifølge Larians direktør for publisering Michael Douse, som ofte er aktiv på sosiale medier med denne typen oppdateringer. Douse avslørte at det daglige antallet spillere økte med 3 % sammenlignet med i fjor, og gjennomsnittlige daglige brukere økte med 20 %, med gjennomsnittlige daglige Steam Deck-brukere som økte med 60 %.

Douse ser modifikasjoner som en av hovedårsakene til at flere strømmer til Baldur's Gate III, men det er også verdt å merke seg at det har kommet en betydelig mengde utviklerinnhold til spillet, blant annet onde avslutninger, en epilog og mye mer.

