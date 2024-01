Baldur's Gate III-skaperne om hvorfor abonnementer ikke bør dominere spill

HQ

Som svar på Ubisoft-sjef Philippe Tremblays nylige uttalelser om at spillere må venne seg til ikke å eie spillene sine, har Larian-sjef Swen Vincke kommet på banen for å si sin mening om saken.

I en Twitter/X-tråd er det tydelig at Vincke mener at fremtiden for bransjen ikke kommer til å være lys hvis den blir dominert av et abonnementsmonopol. "Det kommer til å bli mye vanskeligere å få godt innhold hvis abonnement blir den dominerende modellen og en utvalgt gruppe får bestemme hva som skal ut på markedet og ikke", <em>skriver han. <em>"Direkte fra utvikler til spillere er veien å gå."

Vincke fortsetter med å forklare at hvis abonnementer blir normen, vil spill i mye større grad enn i dag bli en kost/nytte-analyse. Vincke påpeker også at det vil bli enda vanskeligere å bli oppdaget i et hav av abonnementstitler enn det er i dag. Det er fullt mulig at vi i en verden med kun abonnementer ikke vil se noe slikt som Baldur's Gate III, i hvert fall hvis man skal følge Vinckes tankegang.

Er du enig med Swen Vincke?