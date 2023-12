Baldur's Gate III-skaperne vil at RPG skal bli merkeligere etter suksessen

HQ

Etter å ha vunnet prisen for årets spill på The Game Awards og The Golden Joysticks ser det ut til at svært lite kan stoppe Larian Studios' episke Baldur's Gate III. I en samtale om suksessen snakket noen av utviklerne nylig om hvordan de håper det kan inspirere til endringer i bransjen.

"Jeg vil at folk skal gå ut i alle mulige rare tangenter og prøve å finne ut hvordan vi kan forbedre dette", sa ledende systemdesigner Nick Pechinen til GQ. Produksjonssjef David Walgrave snakket videre om hvordan utgivere tidligere ville ha sagt at et spill som Baldur's Gate III ikke ville selge.

"På 90-tallet føltes det som om turbasert ikke var kult lenger. Da vi startet med Kickstarter for [Divinity: Original Sin], hadde utgiverne sagt til oss i et tiår: 'Dette kommer aldri til å selge'." Adam Smith, som er spillets manusforfatter, vil at dette nye spillet skal "sparke opp dørene."

"Hvis du ser på indiemarkedet, har rollespill aldri forsvunnet. Folk kan gå til et forlag og si: "Se hva det har gjort for dem", sier han.

Det er sannsynlig at vi ikke vil se den fulle effekten av Baldur's Gate III før om mange år, men det er vanskelig å forestille seg at bransjen ikke tar lærdom av denne suksessen.