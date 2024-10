Baldur's Gate III stopper handelsutnyttelse og sørger for at Wyll ikke hater deg uten grunn

HQ

Vi er en stund borte fra den gigantiske Patch 7 for Baldur's Gate III nå, men Larian jobber fortsatt med spillet til en viss grad. For å bevise det har de gitt ut en ny hotfix for Baldur's Gate III, som ikke helt kommer med det samme innholdet som en full oppdatering, men den legger til noen nødvendige endringer.

Lastetidene har blitt forbedret, selv for de som har mange mods, og det er mange rettelser til feil, krasj og mer som spillerne har opplevd. Ved siden av å fikse ting, har noen spill blitt endret. Du vil ikke kunne utnytte varer lenger, ettersom spillere la til bundne gjenstander og våpen i varene sine, solgte dem og deretter ikke mistet noe fra varelageret sitt.

Vi vet at dette ikke er slutten for Baldur's Gate III når det gjelder ytterligere oppdateringer, og selv om vi kanskje aldri får DLC eller noe lignende, lar Larian ikke spillet falme bort med det første.