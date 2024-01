Baldur's Gate III toppet Steam Deck-listene over spilletid i desember.

HQ

Noen av dere har sikkert våknet opp og funnet et Steam Deck under juletreet i år, eller kanskje brukt de hardt opptjente pengene på å kjøpe et av Valve sine håndholdte spillsystemer. Med mange nye Steam Decks i omløp den siste tiden har Valve nå publisert den siste månedlige oversikten over spilletid på plattformen, og avslørt hvilke spill spillerne har flokket seg om i løpet av desember måned.

I tet ligger Baldur's Gate III, som nå ligger likt med Vampire Survivors om å være det spillet som har toppet listene flest ganger (fem ganger). På andreplass kommer Cyberpunk 2077, som holder Dave the Diver bak seg på tredjeplass. Grand Theft Auto V og Vampire Survivors utgjør resten av topp fem.

Resten av topp 20-listen inneholder et bredt utvalg av spill, for eksempel Hogwarts Legacy, Coral Island, Lethal Company, Disney Dreamlight Valley, med flere. Ta en titt på listene for desember nedenfor.