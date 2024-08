Baldur's Gate III-utgiverdirektør: "Nesten alle spill burde koste mer"

HQ

Et av fjorårets absolutt beste spill var Baldur's Gate III, som også ble kåret til årets spill mange steder. De som kjøpte det fikk virkelig valuta for pengene, og det var mye underholdning for hver eneste lille krone. Kanskje det burde ha kostet mer?

Som vi alle vet er prisen på spill alltid et hett tema, og det er vanskelig å ta høye priser uten at folk klager, noe som har ført til at alternative måter å skaffe penger på har blitt ekstremt viktig i spillbransjen. En som mener at spill burde koste mer, er forlagsdirektøren for Baldur's Gate III, Michael Douse, som skriver via sosiale medier at det er ulogisk at alle spill koster det samme:

"Jeg synes et spill bør prises i samsvar med kvaliteten, bredden og dybden. Jeg er ikke imot høyere priser, men denne vilkårlige ensrettingen gir ikke mening for meg. Det føles så useriøst."

Han fortsetter deretter i et nytt innlegg, der han forklarer at kostnadene for spillutvikling øker raskere enn prisene:

"Nesten alle spill bør koste mer på et basisnivå fordi kostnadene ved å lage dem (inflasjon, for det første) overgår pristrendene. Men jeg tror ikke vi kommer dit med DLC-løfter så mye som kvalitet og kommunikasjon. Alle venter bare på at GTA6 skal gjøre det lol."

Hva tenker du om det selv? Hvor går terskelen for deg når det gjelder prislapper på spill, og er dagens store spill rett og slett for omfattende?