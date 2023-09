Baldur's Gate III utnytter DualSense

HQ

Baldur's Gate III er et dypt RPG av en type som ikke alltid har vært like lett å spille på konsoller. Heldigvis virker det som om Larian Studios virkelig har gjort jobben sin, og i et lengre innlegg på PlayStation Blog forklarer produktsjef Emily Gera både hvordan de har klart å gjøre alle funksjonene enkle å bruke (den hemmelige sausen er mange radiale menyer), samtidig som de utnytter DualSense-kontrolleren.

Sistnevnte inkluderer mange ting som vil forbedre totalopplevelsen, blant annet lyslinjen, som er både kul og nyttig:

"I kamper mellom magikere vil lyslinjen anta fargen til magien din - i samsvar med fargen på skadetypen eller fargen på magiens hensikt. I øyeblikk med høyt trykk vil lysstyrken intensiveres, ledsaget av resonanshaptikk.

Når du rammes av en kjernestatus som paralysert, blødende eller forhekset, lyser DualSense-kontrolleren opp i en matchende farge."

Men det er mer enn det, for adaptive skulderknapper og annet brukes også til noen ekstra funksjoner:

"Vi har også utnyttet kontrollerens adaptive skulderknapper og lagt til aktiveringspunkter og tilbakemeldinger for venstre og høyre utløser, noe som gir en følelse av tyngde når du bytter mellom menyene. Et lett trykk på avtrekkeren lar deg kikke på radialmenyene et øyeblikk - en nyttig funksjon i kampens hete - mens et hardt trykk som presser deg forbi motstandspunktet, låser menyen."

Det høres bra ut i våre ører. PlayStation 5-versjonen av Baldur's Gate III lanseres i dag, mens PC-versjonen kom i forrige måned. Det kommer også til Xbox Series S/X (men uten DualSense-funksjonene av åpenbare grunner) på en ennå ikke offentliggjort dato i høst.