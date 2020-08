Du ser på Annonser

Når et utviklerstudio legger press på at et spill kanskje kommer til Early Access i august er sjansen relativt stor for at det ikke vil skje. Larian Studios gir nå et eksempel på det.

Som forventet kan nemlig studioet fortelle at Baldur's Gate III ikke blir tilgjengelig som Early Access i august likevel. Den gode nyheten er at vi skal få den nye lanseringsdatoen og andre spennende nyheter om spillet klokken 19 den 18. august, så om nøyaktig 14 dager i skrivende stund.