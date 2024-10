Baldur's Gate III-utvikler er lei av scalpers

HQ

Hvis det er noe gamere har å frykte, i tillegg til dypet av lommeboken når de skal kjøpe en kostbar Collector's Edition, så er det selgere. Før du rekker å huske PIN-koden din, vil du oppdage at lagrene er utsolgt og selges på eBay for ti ganger den opprinnelige prisen.

Larian Studios 'Michael Douse (via TheGamer) tok til Twitter / X for å ringe ut scalpers for å ta tak i Baldur's Gate III Collector's Edition-aksjene. I innlegget viser han et bilde av en CE som går for £ 2,900 på eBay, noe som er en sterk økning fra £ 217 utgaven er ment å gå for.

Det har tidligere vært gjort forsøk på å hindre skalperne i å kjøpe opp aksjer, men det ser ut til å være en trend som ikke vil stoppe så lenge det finnes et snev av profitt for de mest irriterende menneskene du kan tenke deg.