Baldur's Gate III utvikles av 400 personer

Early Access ble opprinnelig introdusert som en slags åpen beta, som av mindre utviklere kunne brukes til å finpusse og ikke minst finansiere sine kommende spill. Siden konseptet virkelig tok fart i midten av forrige tiår, har flere større utviklere også begynt med dette.

Det gjelder ikke minst Larian Studuos, utviklerne av Baldur's Gate III. Den etterlengtede oppfølgeren til noen av de mest legendariske CRPG-titlene ble tilgjengelig i Early Access i 2020, men det forventes å være helt ferdig først i 2023. Nå avslører stifteren av Larian Studios, Swen Vincke, hvor mange personer som har jobbet på spillet hittil - og det er ikke få:

"I never expected us to be 400 people to make BG3," sier Vincke til PC Gamer. "Nobody expected it. But it's literally what we needed to do it. We had a choice. There was a moment where we started understanding what we needed to do to make this game. We thought we understood. Then we actually really understood. And so we had two choices: we could scale it down, or we could scale ourselves up. And so we chose to scale ourselves up."

Larian Studios har hovedkontor i den belgiske byen Gent, men utviklingen av Baldur's Gate III er fordelt over hele sju forskjellige studioer. Med 400 medarbeidere er staben nesten ti ganger større enn under utviklingen av deres gjennombruddstittel Divinity: Original Sin.