Baldur's Gate III vant flest priser under GDC Awards

Baldur's Gate III føles kanskje som et fjernt minne, med tanke på hvor mange spillutgivelser vi har hatt siden den gang, men prisutdelingssesongen er ennå ikke over, noe som bevises av at spillet nylig vant flere priser på Game Developers Choice Awards.

Larians RPG-epos vant prisen for årets spill, publikumsprisen, beste design og beste fortelling. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vant prisen for beste teknologi og innovasjon. Alan Wake 2 fikk prisen for beste visuelle kunst, og Hi-Fi Rush fikk en verdig seier for beste lyd.

Venba ble både kåret til beste debutspill og vant prisen for sosial påvirkning. Bortsett fra Venba ville mange av navnene her vært på manges liste over årets spill i 2023, og Venba mangler bare fordi det kan ha gått under radaren for noen.

Se alle vinnerne i videoen nedenfor: