Baldur's Gate III virker meget lovende i gameplaypresentasjon

Nå dempet lekkede bilder noe av moroa i dagens gameplayavduking for Baldur's Gate III, men det betyr ikke at undertegnede satt der med lav puls.

Larian Studios og de andre utviklerne har nemlig blandet serien klassiske aspekter med moderne nyvinninger. Fansen vil kjenne igjen det grunnleggende gameplayet med dialogvalg som kan få store konsekvenser, looting for harde livet og mer. Samtidig har flere endringer altså blitt gjort. Den som nok vil skape flest delte meninger er at kampsystemet nå er fullstendig turbasert, så her snakker vi ikke om muligheten til å bare pause for å dele ut kommandoer lenger. Du kan nå også ta kameraet mye nærmere, bruke miljøet i mye større grad, snike deg rundt for å overraske fiender, mye større områder fylt med hemmeligheter å utforske, fullverdig stemmeskuespill og filmatise sekvenser, aktivere turbaserte kommandoer når som helst, muligheten til å hoppe og samhandle med ting i miljøet, splitte opp partyet ditt over mye større avstand og en rekke andre ting som nok vil få enkelte til å tenke at dette ikke er et Baldur's Gate-spill, men mer som Divinity: Original Sin III med BG-elementer.

Du kan se hele den imponerende, dog meget ærlige med noen feiltrinn og en omstart, her og si hva du tenker i kommentarfeltet etter det.