Baldur's Gate IIIs Astarion har blitt kanon i Dungeons & Dragons

Baldur's Gate III ga oss noen av spillhistoriens beste følgesvenner, men det er vanskelig å hevde at noen av dem skilte seg like mye ut som Astarion. Neil Newbon vant flere priser for sin opptreden som vampyryngel, og siden lanseringen har fansen konsekvent vist sin kjærlighet til Astarion.

Det ser ut til at sjefene på Wizards of the Coast også er ganske glad i Astarion, ettersom han offisielt har blitt brakt inn i D&D-kanon. GamesRadar oppdaget et Reddit-innlegg som viste at Astarion ble nevnt via et sitat i den nye Monster Manual.

Kunstner David Astruga anerkjente påskeegget til EN World, og sa at vi ikke burde forvente mer av det lille utseendet. "Det har ingen videre relevans, men det er godt å huske at Astarion er en Wizards-karakter, så han kan åpenbart dukke opp her eller der."

Kanskje andre populære følgesvenner som Gale eller Shadowheart også snart kan finne veien inn i D&D offisielt.