Baldur's Gate IIIs femte oppdatering skal fikse akt 3

Snart kommer Larians femte store oppdatering av Baldur's Gate III. Siden lanseringen i august har det enorme rollespillet gjennomgått en rekke endringer, blant annet har Karlach fått en egen slutt, du kan endre hvordan eventyreren din ser ut og mye mer.

Den forrige oppdateringen har imidlertid ført til noen problemer. Akt 3 har blitt betegnet som ødelagt av mange spillere på nettet, med følgesvenner som nekter å følge det ledende gruppemedlemmet, NPC-er som forsvinner og samtaler som rett og slett ikke finner sted.

Årsaken skal ha vært at spillet tenker altfor mye på volds- og tyverihandlingene dine. I stedet for å bare gå videre etter at du har stjålet noe, brukte det for mye tid på å tenke på om noen så deg. Dette skal fikses i spillets neste oppdatering, som skal komme ut før uken er omme.