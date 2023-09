Baldur's Gate IIIs følgesvenner var ikke ment å være så lystne

HQ

Hvis du har spilt Baldur's Gate III, er du sikkert klar over at det finnes mange forskjellige måter å gjøre det romantisk på. Halvparten av tiden virker det som om spillet leker wingman, og setter deg tidlig i situasjoner der du kan gå inn for en rask klining.

Ifølge Larian var det imidlertid ikke meningen at det skulle være så enkelt å bli sammen med partnerne dine. På TheGamer bestemte de seg for å ta saken i egne hender og spurte Swen Vincke hva det var som gjorde at kameratene prøvde å komme i buksa på deg så raskt. " Det var en feil", sier Vincke. "Godkjenningstersklene var for lave da vi leverte spillet. Derfor var de så kåte i begynnelsen. Det var ikke meningen at det skulle være slik. Vi har fikset det siden, i hvert fall for noen av dem. Noen av dem holder vi fortsatt på med."

I utgangspunktet var ledsagerne for lett å imponere. Vi kan fortsatt se denne effekten hos noen av dem, som Gale, men han ser ut til å være den som er mest påvirket, slik at spillerne kan bli forelsket i ham selv om de bare har sett på ham uten å lage en avskyelig grimase.