Baldur's Gate IIIs fysiske konsollutgave har blitt forsinket.

Baldur's Gate III har begynt å rulle ut som en fysisk lansering, og eksemplarer av PC-utgaven Deluxe Edition sendes nå ut over hele verden. Konsollfans som ønsker å få tak i en fysisk utgave, må imidlertid vente lenger enn forventet, ettersom Larian Studios har kunngjort at det har oppstått et problem i produksjonen som tvinger frem en forsinkelse.

Nærmere bestemt sier Larian: "Vi ønsket å få konsollversjonene i hendene på spillerne tidligere, men produksjonsproblemer har ført til at leveringsdatoene har blitt skjøvet litt på."

For Xbox-spillere blir det allerede enorme spillet enda større, ettersom den fysiske versjonen på Xbox Series-konsollene ikke kommer som en samling med tre disker, men i stedet som en samling med fire disker.

"De som venter på Xbox-versjonen, vil nå motta fire fysiske disker, i stedet for de tre som opprinnelig var planlagt, slik at vi kan tilby hele spillet som en fysisk kopi.

"(Ja, det er så stort)."

Larian har ikke bekreftet nøyaktig når de forventer at de fysiske konsollversjonene vil begynne å sendes ut, men har uttalt at det bør skje en gang i april eller mai, og at de ikke forventer at ytterligere forsinkelser vil påvirke fremdriften nå.