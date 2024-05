Baldur's Gate III's romansescener fikk noen Larian-utviklere til å føle seg ukomfortable

HQ

Baldur's Gate III Larian gir spillerne mange muligheter til å interagere med NPC-ene rundt seg, og som i alle karakterfokuserte rollespill kan du selvfølgelig også ha romanser med mange av dem. Larian lar deg virkelig slå deg løs med alt fra en mind-flayer med tentakler til en mann i form av en bjørn.

På et PC Gamer-rundbord snakket Larian-sjef Swen Vincke om effekten disse scenene hadde på utviklerne. "Internt i studioet var det noen mennesker som følte seg ukomfortable," sa han. "Vi sa: Det er et modent spill, ikke sant? Vi skal behandle det som det du ville sett på TV. En serie jeg ofte refererer til var American Gods, som jeg synes var veldig godt gjort [i hvordan] den behandlet modne temaer og fantasy-miljøer. Du kan gjøre virkelig sprø ting og likevel forholde deg til det. Det var alltid smakfullt gjort."

"Jeg mener, den berømte bjørnescenen - det var egentlig et ekorn som ikke så. Resten var et fantasiteater. Du fylte det inn, vi gjorde ikke det!"

I rettferdighetens navn må det sies at Baldur's Gate III, til tross for all kritikken den har fått for å være grafisk, blir mange av romansescenene ofte klippet bort til svart før det blir skikkelig hett. Det finnes noen unntak, men ellers føles det som om den har en mer moden tilnærming til romansescenene.