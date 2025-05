Baldur's Gate IIIs siste oppdatering fjerner omtale av et kuttet Minthara-plotpunkt

HQ

Den siste ordentlige oppdateringen for Baldur's Gate III kan ha blitt utgitt, men Larian vil fortsette å fikse feil og problemer her og der, ser det ut til. Vi fikk nylig den 31. hotfixen for Baldur's Gate III, som fjernet et gammelt plotpunkt for Minthara.

Som skrevet i oppdateringsnotatene og først oppdaget av PCGamer, vil Minthara ikke lenger ha defunct dialog når du bruker Speak with Dead på henne. Tidligere ville bruk av denne trylleformelen ha antydet at Minthara var gravid.

En interessant idé, men en som ikke kom med i det endelige spillet. I tidligere oppdateringer hadde dialoger som refererte til dette blitt fjernet, men med hotfix #31 ser det ut til at Mintharas barn offisielt ikke finnes lenger.

Andre steder i oppdateringsnotatene kan vi se reparasjoner for de forskjellige nye underklassene som ble introdusert i Patch 8, sammen med en fin løsning på Photo Mode, som ser at dine Wild Shaped-orner og katter endelig tar hensyn til kameraet.