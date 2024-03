Baldur's Gate IIIs soundtrack kommer på vinyl

HQ

Larian fortsetter å kapitalisere på suksessen til Baldur's Gate III, og vi får stadig nye ting å glede oss over, både i og utenfor spillet. Det siste eksemplet er et nytt sett med vinyler som kommer ut til sommeren.

Det er mulig å forhåndsbestille vinylene nå, og du kan få en deluxe- eller standardvariant. Det er nok deluxe-utgaven som vil falle i smak, ettersom den gir de seks vinylene spesielle omslag basert på spillets grunnfigurer/opprinnelsesfigurer.

For spill-audiofile, og de som virkelig elsket lydsporet til Baldur's Gate III, kan dette være et verdig kjøp. Men hvis du ikke har platespiller, er disse vinylene i beste fall et nydelig sett med dekorasjoner.