Ballon d'Or 2025: alle nominerte live

Nominasjonene til Ballon d'Or og alle kategoriene, slik de offentliggjøres torsdag 7. august.
Nedtellingen til Ballon d'Or 2025 har startet, med prisutdelingen av France Football, den mest prestisjefylte individuelle prisen for fotballspillere, som finner sted 22. september. Halvannen måned i forveien har de nominerte blitt offentliggjort, i en intens torsdag, med nye kategorier hvert kvarter.
Her er alle Ballon d'Or-kandidatene slik de ble annonsert live. Husk at de 30 beste nominerte mennene og kvinnene ikke vil bli annonsert før senere på ettermiddagen, her er tidsplanen.
2025 Ballon d'Or-nominasjoner:
Kopa Trophy for kvinner (beste unge spiller under 21 år)
Michelle Agyemang (Arsenal, England)
Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)
Wieke Kaptein (Chelsea, Nederland)
Claudia Martinez Ovando (Club Olimpia, Paraguay)
Vicky Lopez (Barcelona, Spania)
12:45 CEST: Kopa Trophy for menn (beste unge spiller under 21 år)