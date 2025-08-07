Ballon d'Or 2025: alle nominerte live

HQ

Nedtellingen til Ballon d'Or 2025 har startet, med prisutdelingen av France Football, den mest prestisjefylte individuelle prisen for fotballspillere, som finner sted 22. september. Halvannen måned i forveien har de nominerte blitt offentliggjort, i en intens torsdag, med nye kategorier hvert kvarter.

Her er alle Ballon d'Or-kandidatene slik de ble annonsert live. Husk at de 30 beste nominerte mennene og kvinnene ikke vil bli annonsert før senere på ettermiddagen, her er tidsplanen.

2025 Ballon d'Or-nominasjoner:

Kopa Trophy for kvinner (beste unge spiller under 21 år)



Michelle Agyemang (Arsenal, England)



Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)



Wieke Kaptein (Chelsea, Nederland)



Claudia Martinez Ovando (Club Olimpia, Paraguay)



Vicky Lopez (Barcelona, Spania)



12:45 CEST: Kopa Trophy for menn (beste unge spiller under 21 år)



Ayyoub Bouaddi (Lille, Frankrike)



Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)



Désiré Doué (Paris Saint-Germain, Frankrike)



Estevao (Palmeiras, Chelsea, Brasil)



Dean Huijsen (Bournemouth, Real Madrid, Spania)



Myles Lewis-Skelly (Arsenal, England)



Rodrigo Mora (Porto, Portugal)



Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)



Lamine Yamal (FC Barcelona, Spania)



Kenan Yildiz (Juventus, Tyrkia)



13:00 CEST: Yashin Trophy for kvinner (beste målvakt) - 5 nominerte

13:15 CEST: Yashin Trophy for menn (beste målvakt) - 10 nominerte

13:30 CEST: Cruyff Trophy for kvinner (beste trener) - 5 nominerte

13:45 CEST: Cruyff Trophy for menn (beste trener) - 5 nominerte

14:00 CEST: Årets kvinneklubb - 5 nominerte

14:15 CEST: Årets herreklubb - 5 nominerte

15:00 CEST: Ballon d'Or for kvinner - 30 nominerte (5 nominerte hvert 15. minutt)

15:15 CEST: Ballon d'Or for menn - 30 nominerte (5 nominerte hvert 15. minutt)

Tider i sentraleuropeisk sommertid, en time tidligere i Storbritannia.