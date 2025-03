Bam Margera bekreftet for Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 takket være Tony Hawk selv

HQ

Tidligere denne måneden ble Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 kunngjort, som lover å inneholde flere spillforbedringer, livskvalitetsforbedringer og selvfølgelig bedre grafikk og lyd, samt mye lisensiert musikk. Men ... alt var ikke bra, da fansen la merke til at Bam Margera tilsynelatende ble økset fra tittelen.

Den tidligere Jackass-stjernen har hatt en skikkelig oppoverbakke de siste par årene med alvorlige personlige problemer, inkludert narkotikamisbruk og juridiske problemer. Det er heller ikke første gang dette har ført til at han har blitt kuttet, og Bams tilstand forhindret ham fra å medvirke i Jackass 4 for noen år siden.

Nå rapporteres det imidlertid via VGC at Tony Hawk selv har grepet inn for å sikre at Bam fortsatt får lov til å være med. Det var på podcasten The Nine Club at programleder Roger Bagley fortalte at spillet allerede var ferdig da Hawk kontaktet Activision og insisterte på at Bam Margera skulle være med. Dette førte til at Margera ble fløyet inn for kroppsskanning og andre nødvendige opptak for å bli integrert i spillet.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 slippes 11. juli i år til PC, PlayStation, Switch og Xbox - og det er også inkludert i Game Pass. Hva synes du om at Bam ble brakt tilbake til spillet på denne måten, var det et godt trekk av Hawk?