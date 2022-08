Bam Margera ser ut til å være ferdig med Jackass for godt

HQ

På et tidspunkt var planene at Bam Margera skulle være med i Jackass Forever, men tilsynelatende fordi han ikke kunne overholde regler om å holde seg edru på settet, skjedde det ikke. I etterkant kom han med en rekke anklager, men nå ser det ut til at han ønsker å snakke mer direkte om hele saken.

Han dukket nemlig nylig opp på Steve-Os podcast (som du kan se her), hvor han snakket litt om sitt forsøk på å saksøke Johnny Knoxville og Paramount, og mye, mye mer.

Mer spesifikt sier han at han for tiden får behandling for rus- og alkoholmisbruk og at han er glad for å ikke lenger være en del av Jackass.

"Everything [was] meant for a reason, and I'm much better off not being in it. I'm happy to not be in it. I don't want to do that anymore. I don't want to be a part of it. I'm much happier without it."

Det vites ikke om Jackass kommer til å fortsette, men Forever ble en stor hit.