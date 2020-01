Bandai Namco har i dag annonsert Saint Seiya Shining Soldiers, og som navnet avslører handler det om en ny installasjon i Saint Seiya-serien. Det slippes den 23. april på både Android og iOS. I spillet kan du samle Zodiac-riddere og kjenme deg gjennom deler av den populære animeen.

Det byr på turbasert kamper hvor du skaper et lag av seks figurer: tre angripere og tre supportere. Sjekk ut to trailere for spillet nedenfor for å se det selv.

