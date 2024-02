Bandai Namco avslører at de har kansellert fem spill

HQ

Bandai Namco ser ut til å ha pengeproblemer. I en fersk resultatrapport ble det avslørt at selskapet har kansellert minst fem spill som var under utvikling.

Disse spillene var ikke oppført i rapporten, men som IGN rapporterer, er det veldig mulig at Blue Protocol er blant dem. Dette betyr at selv om Tekken 8 har hatt stor suksess, kan det hende at utgiveren sliter for øyeblikket.

Bandai Namco har fortsatt tilgang til tonnevis av vellykkede IP-er, noe kampspillenes suksess er et bevis på. Forhåpentligvis kan også noe fra FromSoftware bidra til å styrke økonomien i nær fremtid.